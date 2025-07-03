Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaz sezonun başladığı tarihten itibaren orman yangını yaşanmadığını belirterek, "Bu istikrarın sağlanması için 15 Ekim’e kadar ormanlık alanlara giriş ve yakınlarında ateş yakılması yasaklanmış aynı zamandan Akdağ Tabiat Parkında jandarma komandolarımız görevlendirilmiştir" dedi.

Vali Yiğitbaşı, asayiş ve güvenlik konulu basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Yiğitbaşı orman yangınları ile mücadeleye dikkat çekti. yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kent genelinde orman yangını yaşanmadığını ifade eden Vali Yiğitbaşı, "Valiliğimiz olarak, orman yangınlarına karşı mücadelemizi en üst seviyede sürdürmekteyiz. Bu çerçevede orman yangınları ile ilgili olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda 15 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler ile orman çevresinde ve açık alanlarda ateş yakmak yasaklanmıştır. Ayrıca, piknik, mangal ve anız yakmak gibi faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Almış olduğumuz kararlar, tüm kurumlarımızın işbirliği içerisindeki çalışmaları ve vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığı neticesinde bu yıl içerisinde ilimizde orman yangını meydana gelmemiştir. Bundan sonraki dönemde de bu azim ve kararlılıkla çalışmalarımızın devam edeceği vatandaşlarımız tarafından bilinmelidir.

Ayrıca Sandıklı ilçemiz sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkını ziyarete giden vatandaşlarımızın sayısında artış gözlemlenmektedir. Emniyet ve asayişin sağlanması kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca gerekli tedbirler alınmış olup bu kapsamda hafta içi asayiş timleri, hafta sonları ise asayiş timlerine ilave olarak komando timleri görevlendirilmektedir. önümüzdeki dönemde de atlı jandarma timleri görevlendirilecektir" dedi.

"Eber Gölü’nde son 5 yıl içinde yaklaşık 20 yangın meydana geldi"

Eber Gölü’nde sürdürülen yangınla mücadele çalışmalarına da denilen Vali Yiğitbaşı açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarına değinmiş iken Eber Gölü ile ilgili önemli bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Göldeki su seviyesinin azalması ve çevredeki bitki örtüsünün kuruması yangın riskini arttırmaktadır. Sigara izmariti, mangal, cam şişe atıklar vb. kaynaklardan çıkan yangınlar kontrol edilemeyerek göle yayılmaktadır. Eber gölü havzasında son 5 yıl içerisinde toplam 92 olay meydana gelmiştir. Bu olayların yüzde 20’sini ’Sazlık Yangını’ oluşturmaktadır. Bilindiği üzere Eber Gölünde meydana gelen yangınlar, geniş alana yayılması ve ancak havadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınabilmesi nedeniyle uzun sürmektedir. Bu nedenle doğal hayatın zarar görmesine ve vatandaşlarımızın ekonomik açıdan sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Eber gölünün tekrar eski habitatına kavuşması, kaçak avcılığın önlenmesi, endemik bitkilerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması maksadıyla Jandarma ekiplerimiz tarafından devriye faaliyetleri aralıksız devam etmektedir. Bu konu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz."