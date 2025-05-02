Aydınlı çiftçilerin sulama sezonundaki yüzde 50 uygulamasının geri çekilmesi talebi Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın onayıyla kaldırıldı. Alınan karara göre arazilerin tamamına 1 defa sulama suyu verilecek.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da, tarımsal kuraklık kapsamında sezon öncesinde Aydın Valiliği kararıyla alınan ‘Yüzde 50’ uygulamasının kaldırılması yönünde talepte bulunan Aydınlı çiftçilerin girişimi yanıt buldu. Arazilerin yarısına 2 defa su verilmesi ve diğer kalan yarısının kuru tarıma yönlendirilmesini kapsayan karar Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın onayıyla kaldırıldı. Alınan yeni karar ile birlikte bu yılki sulama sezonunda il genelindeki arazilerin tamamına bir kez sulama suyu verilecek. Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte suyun yeterli olacağı düşünülürken, birinci sulamaların tamamlanmasının ardından kaynakların yeterli olması durumunda ikinci defa sulama suyu verilebilmesi için tüm imkanların kullanılacağı öğrenildi.

Konu ile ilgili Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın imzasıyla alınan karar ve 2025 Yılı Sulama Sezonunda Uygulanacak Olan Havza Bazlı Su Dağıtım Planlaması Hakkında Aydın Valiliği 2. Ek Kararı başlığıyla yapılan açıklamada "Aydın ve Denizli illerinin de içinde bulunduğu Büyük Menderes Havzası’nda yaşanan kuraklık nedeniyle Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 18139633 sayılı yazısı ve 02.02.2022 tarih ve 31738 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Tarımsal Kuraklık ile Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı’ gereği 2025 yılı sulama sezonu ile ilgili olarak Aydın ili Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi’nin 28.02.2025 tarihinde aldığı kararlar 03.03.2025 tarihinde Valilik Kararı olarak tüm kamuoyu ile paylaşılmıştı. Konu ile ilgili olarak 30.04.2025 tarihinde çiftçi ve çiftçi örgütleri tarafından ilgili Kurumlara iletilen resmi talepler değerlendirilmiş ve alınan Valilik Kararının ‘A’ bendi ve ‘A’ bendinin 1. Maddesi; ‘Bitki su ihtiyacına göre depolama durumu kritik olan Adıgüzel, Cindere, Kemer, Çine Adnan Menderes ve Gökbel barajlarında mevcut depolama oranları ile birlikte gelebilecek minimum akımlar da eklendiğinde depolanacak su ile DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından inşa edilerek işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğu, Nazilli Sulama Birliği, Akçay Sulama Birliği, Bozdoğan Sulama Birliği, Aydın Ovası Sulama Birliği, Adnan Menderes Sulama Birliği ve Söke Ovası Sulama Birliği’ne devredilen tesislerden sulanan alanlar için sulama alanı içerisinde kalan arazilerin tamamına 1 defa sulama suyu verilecektir. Ancak birinci sulamalar tamamlandıktan sonra gelen akımların yeterli olması durumunda ikinci defa sulama suyu verilebilmesi için tüm imkanlar kullanılacaktır’ şeklinde değiştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"Üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz"

Taleplerinin kabul edilmesinin ardından konu ile ilgili Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu adına yapılan paylaşımda "Yoğun uğraşlar sonrasında 2025 yılı sulama sezonunda uygulanacak olan havza bazlı su dağıtım planlaması hakkında Aydın Valiliği’nden ek karar çıkmıştır. Bu kapsamda yüzde 50 kuru tarım uygulaması kaldırılmış ve sulama alanı içerisinde kalan arazilerin tamamına 1 defa sulama suyu verilecektir. Birinci sulamalar tamamlandıktan sonra mevcut imkanlar dahilinde ve gelen akımlarında yeterli olması durumunda ikinci defa su sulama suyu verilebilmesi için tüm imkanlar kullanılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri yer aldı.