Antalya Kemer’de 2-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası’nın ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası’nın ilk gününde grekoromen, serbest ve kadınlarda 4’er sıklette madalya kazanan isimler şu şekilde:
Grekoromen stil
45 kilogram
1. Amirkul Dinmukhammed - Kazakistan
2. Zhangazhol Kuanyshbek - Kazakistan
3. Benyamin Khezli Neamotallah - İran
3. Kumarbekov Nurkerim - Kırgızistan
51 kilogram
1. Amir Mehdi Agha Reza Hajivand - İran
2. Kumaruly Nurdaulet - Kazakistan
3. Amir Hossein Kazemi - İran
3. Mominov Abdüllaziz Oibekovich - Kırgızistan
60 kilogram
1. Murzakulov Eldar - Kırgızistan
2. Mohammad Merj Esmaeil Mohmadi - İran
3. Abolfazl Mashaallah Zare Eshaghi - İran
3. Abdul Samed Arslantaş - Türkiye
71 kilogram
1. Gogelashvili Giorgi - Gürcistan
2. Ali Kılınç - Türkiye
3. Meirbekuly Marlen - Kazakistan
3. Toleugali Alinur - Kazakistan
Serbest stil
45 kilogram
1. Nursaidov Arnur - Kırgızistan
2. Amangalı Talebi - Kazakistan
3. Mindiashvili Saba - Gürcistan
3. Benyamin Jafar Ashofteh Mayvan - İran
51 kilogram
1. Sina Gholamheidar Ordou - İran
2. Arman Esmail Elahichoran - İran
3. Kaıypbekov Sadyr - Kırgızistan
3. Buğra Kavak - Türkiye
60 kilogram
1. Arian Mohammadreza Mehralizadeh - İran
2. Ashimov Talgarbek - Kırgızistan
3. Yskakbek İbrahim - Kazakistan
3. Zhekshenkulov Ulukman Chynybekovich - Kırgızistan
71 kilogram
1. Goguadze Koba- Gürcistan
2. Salamatov Timur - Kazakistan
3. Ömer Gül - Türkiye
3. Rezashvili Ratı - Gürcistan
Kadınlar
40 kilogram
1. Asangaryeva Asema - Kırgızistan
2. Bakkozha Inzhu - Kazakistan
3. Daria Maslennikova - Bağımsız Sporcu
3. Zehra Özdemir - Türkiye
46 kilogram
1. Gkika Maria Louiza - Yunanistan
2. Burkutbayeva Anel - Kazakistan
3. Aidarbek Aknar - Kazakistan
3. Maken Shynaiy - Kazakistan
53 kilogram
1. Margarita Iarygina - Bağımsız Sporcu
2. Fatma Yılmaz - Türkiye
3. Mia Kovac - Hırvatistan
3. Dauylkzy Dinara - Kazakistan
61 kilogram
1. Zalina Totrova - Bağımsız Sporcu
2. Mukat Zhaidar - Kazakistan
3. Melisa Sarıçiçek - Türkiye
3. Özdenur Özmez - Türkiye