Hatay’da aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen suv araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adana - Hatay otoyolu İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 72 ARR 395 plakalı Peugeot marka suv araç aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç çekiciyle otoparka çekildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA