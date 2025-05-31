Transfer çalışmalarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, başarılı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska’yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Polonyalı smaçör Martyna Grajber-Nowakowska’yı kadrosuna kattı. Polonya Milli Takımı’nda da forma giyen deneyimli oyuncu, kariyeri boyunca gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Son olarak Polonya’nın güçlü ekiplerinden Chemik Police forması giyen Grajber-Nowakowska, hem hücumda hem savunmada takımına önemli katkılar sundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Martyna Grajber-Nowakowska. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Martyna Grajber-Nowakowska ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.