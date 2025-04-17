Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın’da, İstihdam Kurulu Toplantısı yapılırken, il genelinde kayıtlı işgücü sayısı 75 bin 114 oldu, 22 bin 59 kişi ise iş arama başvurusu yaptı.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu 2025 yılı 2. Olağan Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın’ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Ocak 2025 verilerine göre Aydın genelinde toplam 32 bin 387 işyerinin 180 bin 743 çalışanı bulunuyor. 0-9 arası çalışanı bulunan işyeri sayısı 29 bin 282 olurken, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 717, 50 ve üzeri çalışanı bulunan işyeri sayısı ise 388 oldu.

Aydın, Denizli, Muğla illerini kapsayan TR32 bölgesindeki verilerine göre 2024 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 55,6, istihdam oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı ise yüzde 8,2 oldu.

2025 yılı Mart ayı itibariyle 36 bin 453’ü erkek, 38 bin 651’i kadın olmak üzere toplam 75 bin 114 kayıtlı işgücü bulunurken, 2025 Ocak-Mart döneminde iş bulma kurumuna 22 bin 59 kişi başvuruda bulundu. İş kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 7 bin 632 açık iş ilanı alınırken, 2025 Ocak-Mart döneminde 228’i engelli olmak üzere toplam 5 bin 424 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 12 bin 422, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 3 bin 954, grup görüşmesi öğrenci sayısı ise 2 bin 317, İş Kulübü katılımcı sayısı 472 olarak gerçekleşti. Ayrıca Engelli İş Koçluğu hizmetinden Ocak-Mart 2025 döneminde 753 kişi faydalanırken, 228 engelli vatandaş da işe yerleştirildi.

Aydın’da 2025 Ocak - Mart döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 74 adet İşbaşı Eğitim programından toplam 365 kişi faydalanırken, 18 adet Toplum Yararına Program’dan (TYP) toplam 370 kişi faydalandı. Ayrıca Eylül 2024 yılı itibariyle hayata geçen İşgücü Uyum Programları kapsamında 31 ayrı programdan 2 bin 822 kişi faydalandı. 2025 yılı işbaşı eğitim programları 151, toplum yararına programlar ve işgücü uyum programları ise 130 defa denetim kurulu tarafından denetlendi.

"204 milyon işsizlik ödeneği yapıldı"

Aydın’da 2025 yılı Ocak-Mart ayları arasında İşbaşı Eğitim Programları için 20 milyon 969 bin 963 TL, Toplum Yararına Programlar için 42 milyon 2 bin 768 TL, İşgücü Uyum Programları için 94 milyon 671 bin 479 TL olmak üzere kurs ve programlar için toplamda 157 milyon 644 bin 210 TL ödeme yapıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu çerçevesinde ise Aydın’da 2025 Ocak - Mart ayları içerisinde 2 bin 518 kişi işsizlik ödeneğinden faydalanırken, bu kişilere toplamda 204 milyon 350 bin 592 TL ödeme yapıldı.

Engelli ve eski hükümlü hibe projeleri çerçevesinde ise 2016 yılından 2025 yılına kadar 113’ü engelli, 74’ü eski hükümlü olmak üzere toplam 187 işletmeye 10 milyon 680 bin 863 TL hibe desteği verildi. Ayrıca toplantıda 2025 yılı 2. dönem için hibe başvuru tarihlerinin komisyon tarafından yapılacak toplantının ardından belli olacağı açıklandı.