Bingöl’de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.
Uluslararası sulardaki gemide rahatsızlanan Türk kaptan, sahil güvenlik ekiplerince hastaneye ulaştırıldı
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı NARKO timleri çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca , 14 adet fişek ele ve 5 parça halinde 487, 19 gram toz esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli şahsa adli işlem başlatılırken 1 şüpheli ise tutuklandı.
Kaynak: İHA