Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eskişehir İlinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yayımı Projesi" kapsamında, Sivrihisar İlçesi Koçaş Mahallesi’nde önemli bir fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte suyu az tüketen bin adet badem ve bin kuşburnu fidanı toprakla buluşturuldu. Kuşburnu fidanları dikensiz ve yerli bir çeşitten, badem fidanları ise en geç çiçek açan türlerden seçildi.

Çiftçilere aktarılması hedefleniyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği tarafından Birleşmiş Milletler fonlarıyla desteklenen İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı’na sunulan Eskişehir ilinde İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarımsal Üretim Modelinin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması kapsamında yürütülen proje, Türkiye’de iklim değişikliğine yerel ve bölgesel düzeyde uyum eylemleri geliştirerek çiftçilere aktarmahedefleniyor.

134 bin Euro değerinde destek

Kabul edilen projeler arasında yüksek puanla ikinci sırada yer alan bu çalışma, 980 başvuru içinden seçilen 29 projeden biri oldu. Ayrıca başarılı projeler arasında yer alan tek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü projesi olma özelliği taşıyor. Toplam bütçesi 149 bin 960 Euro 37 cent olan projenin 134 bin 904 Euro 34 cent kısmı hibe desteğiyle finanse ediliyor. Proje yürütücülüğünü Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü üstlenirken; Sakaryabaşı Sulama Birliği Başkanlığı ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanlığı proje ortakları olarak yer alıyor. Uygulama alanı olarak Sakarya Nehri’nin doğduğu Çifteler ve Sivrihisar ilçeleri seçilmiş olup, proje 07 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacağı aktarıldı

Proje 4 bin 550 dekarlık alanda gerçekleştirilecek

Projenin temel amacı, iklim değişikliğine karşı koruyucu tarım tekniklerinin sahada uygulanması ve yaygınlaştırılmasıdır. Türkiye genelinde küresel iklim değişikliğine karşı saha uygulamaları içeren, bu uygulamaları belgeleyerek çiftçilerle paylaşan ve üreticilerin el birliği ile öğrenmesini teşvik eden tek proje olma niteliğini taşıyor. Proje kapsamında toplam 4.550 dekarlık alanda ekoloji tabanlı tarım (EBA) uygulamaları gerçekleştirileceğine değinildi.

Yüzde 100 hibe desteği ile kuruldu

Dikim sırasında teras alanları iş makineleriyle oluşturularak, toprağın organik madde oranını ve su tutma kapasitesini artırmak için leonardit, klinoptilolit, mikrobiyal gübre ve su tutucu ürünler kullanıldı. Eskişehir’deki en büyük kuşburnu bahçesi olan bin ağaçlık bir alan da bu projeyle hayata geçirildi. 27 bin metrekarelik bahçeye yüzde 100 hibe desteğiyle damla sulama sistemi kurulması sağlandığına değinildi.

Program, proje tanıtımı ve Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ile Vali Yardımcısı Adem Keleş’in konuşmalarının ardından, fidan dikimlerinin gerçekleştirilmesiyle sona erdi.