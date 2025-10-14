Aydın’da 2025 yılının son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken, en çok harcama yapan kurumlar belli oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı 4. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı içerisinde yapılan yatırımlar değerlendirilirken, 2026 yılındaki projeler de görüşüldü. Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan 381 projeden 69 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Yakup Canbolat, geriye kalan 312 adet projenin de 196 adedinin devam ettiğini, 14 adedinin ihale aşamasında olduğunu, 102 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti. İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarının 73 milyar 307 milyon 827 bin TL, önceki yıllar harcaması 21 milyar 869 milyon 514 bin TL, 2025 yılı ödeneği 14 milyar 710 milyon 832 bin TL olduğunu sözlerine ekleyen Vali Canbolat, 2025 yılı harcamasının ise 9 milyar 487 milyon 134 bin TL olduğunu, toplam harcama tutarının ise 31 milyar 356 milyon 649 bin TL olduğunu açıkladı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2025 yılı ödeneğinin sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3’te yer alan sektörler sıralamasıyla Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 6 milyar 29 milyon 311 bin TL harcamayla 1. sırada, Sağlık 2 milyar 144 milyon 97 bin TL ile 2. sırada, Konut sektörü ise 1 milyar 766 milyon 201 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 8 milyar 917 milyon 853 bin TL harcamayla 1. sırada, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 8 milyar 441 milyon 551 bin TL harcamayla 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 3 milyar 786 milyon 607 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

"Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çalışacağız"

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Canbolat, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek "Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Vali Yardımcısı Bayar’ın açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.