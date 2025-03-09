Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği, 8.Geleneksel Uluslararası Öğrenci İftarını Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirdi.

Suriye, Filistin, Azerbaycan, Nijerya, Angola, Fas, Mısır, Cezayir, Sırbistan, Kosova, Moritanya, Gana, Kazakistan gibi 60 farklı ülkeden Aydın’a gelen 250 öğrenci, iftar sofrasında buluştu. Bir araya gelip kaynaşma fırsatı bulana yabancı öğrenciler, aile sıcaklığının bulunduğu bir ortamda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı. İftardan önce Kuran-ı Kerim okundu. İftarda bir araya gelen yabancı öğrenciler, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını açtı. Dua edildi. İftara Aydın Valisi Yakup Canbolat, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkanı Abdullah Muhammed İslam ve kurum müdürleri katıldı.

Herkesin Ramazan ayını tebrik eden Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı, "Bugün sekizincisini düzenlediğimiz. Uluslararası Öğrenci İftarını Aydın’da gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 60 tane ülkeden Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan öğrenci kardeşlerimize ailelerinin hasretlerini hissetmesinler diye böyle bir organizasyon yapmayı düşündük" dedi.

İftara katılan Suriyeli öğrenci Şehed Elhumeydi, "Savaştan sonra ailemle birlikte Türkiye’ye geldik. Üniversiteye hazırlandım. Adnan Menderes Üniversitesini kazandım. Hemşirelik bölümünü okuyorum. Bugün de farklı ülkelerden öğrencilerle beraber iftarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah bizim ülkemizin birliğini bozmasın" diye konuştu. Azerbeycanlı öğrenci Şehla Navruzaya, "Burada toplanmamız hep beni mutlu ediyor. Hep beraber oluyoruz. Türkiye’de kimse ayrı kalmıyor. O yüzden bunu bize sağlayan kurumlara çok teşekkür ederim" dedi. Filistinli tıp öğrencisi Eman Alnahal, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İftarın ardından uluslararası öğrenciler, ülkelerinin bayraklarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirerek programı sonlandırdı.