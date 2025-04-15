Önemli turizm kentlerinden olan Aydın’da Turizm Haftası düzenlenen törenle başlarken, Aydın’ın açık hava müzesi özelliğine dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Aydın, tarihin çeşitli evrelerinde değişik kültür birikimlerinin açık bir müzesi gibidir" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 49. Turizm Haftası etkinliği düzenlendi. Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen program çerçevesinde Turizm Fuarı da, Vali Yakup Canbolat’ın katılımıyla açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleriyle birlikte, turizm stantlarını gezen Vali Canbolat, bilgi alarak yeni turizm sezonunun bereketli olması temennisinde bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Turizm Haftası kutlama programının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, "Aydın, tarihi derinliği, eşsiz doğası ve kültürel zenginliği ile Türkiye’nin en özel turizm destinasyonlarından biridir. Bunun yanı sıra masmavi sahillerimiz, doğal kaplıcalarımız ve yöresel lezzetlerimizle ziyaretçilerimize benzersiz bir deneyim sunuyoruz. Bu hafta, turizmin sadece ekonomik bir sektör değil, aynı zamanda kültürel bağları güçlendiren, doğayı koruyan ve insanları bir araya getiren bir değer olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Aydın olarak, sürdürülebilir turizm anlayışıyla hem tarihimize hem de doğal güzelliklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Turizm Haftası vesilesiyle herkesi Aydın’ın eşsiz güzelliklerini keşfetmeye, kültürel mirasımızı korumaya ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya davet ediyoruz" dedi.

"Büyük turizm potansiyeli taşımaktadır"

Programda konuşan ve Aydın’ın açık hava müzesi özelliğine dikkat çeken Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak, turizm ve kültür değerlerini tanıtmak amacıyla her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. Ekonomik kalkınmadan kültürlerarası diyaloğa, teknolojik gelişmeden çevre ve tarihi mirasın korunmasına, uzlaşma kültürünün yayılmasından dünya barışına kadar insanlığa birçok alanda katkılar sunan turizm, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir değer haline gelmiştir. Gelir getirmesi ve istihdam oluşturması bakımından da ülkelerin ekonomik hayatında önemli rol oynamaktadır. Getirdiği gelir açısından enerjiden sonra ikinci sırada yer alan turizm günümüzde artık yılın tamamında aktifliğini sürdürmektedir. Ülkemiz bu bilinçle turizmin gelişmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Yurdumuzun dört bir yanında yapılan yatırımlar ve teşviklerle turizm sektörü desteklenmektedir. İlimizde de turizmin gelişmesi ve 12 aya yayılması için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Antik Yunan dönemi tarihçi ve yazarlarından Herodot’un ‘Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü’, ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin ise ‘Dağlarından yağ, ovalarından bal akar’ diyerek övgüler dizdiği bir şehirdir Aydın. Aydın, Kuşadası ve Didim gibi tatil beldeleri Afrodisias, Nysa, Didyma gibi antik kentlerinin yanı sıra efeleriyle de ünlü bir şehirdir. Aydın, Ege Bölgesi’nde en fazla efeye ev sahipliği yapmış illerin başında gelmektedir. Uygun iklim şartları ve bereketli toprakları ile uygarlıklar vadisi olarak adlandırdığımız Büyük Menderes Havzası içindeki Aydın, tarihin çeşitli evrelerinde değişik kültür birikimlerinin açık bir müzesi gibidir. Tarih, doğa, deniz, kruvaziyer, spor, termal, kongre turizmi bakımından geniş bir potansiyele sahiptir. Her yönüyle güzel olan ilimiz ve ilçelerimizin çehresine yenilerini ekleyerek, tarihten gelen güzelliklerini canlandırmak için çok sayıda dönüşüm projesi ile tarihi eserlerin restorasyonunu hayata geçirerek ilimiz kültürüne, tarihine ve vizyonuna katkı sağlamaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, turizm haftamızın ilimize ve ülkemize önemli katkılar sağlamasını ve bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.