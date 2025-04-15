Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılmasına yönelik önemli bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol, Eskişehir’deki sokak köpeklerinin sağlıklı bir yaşam sürmesi için ortak çaba gösterilmesini amaçlıyor.

İmzalanan protokol doğrultusunda, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri sahipsiz köpekleri kısırlaştırarak dijital kimliklendirme işlemlerini gerçekleştirecek. Ardından, bu köpekler Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’na teslim edilecek.

Odunpazarı Belediyesi; Çifteler, Günyüzü, Han, Mahmudiye, Sivrihisar ilçelerindeki sahipsiz köpeklerle ilgili çalışmalarını Hayvan Barınağı’nda yürütürken, Tepebaşı Belediyesi ise Alpu, Beylikova, İnönü, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya ilçelerindeki köpekler için Doğal Yaşam Merkezi’nde çalışmalar yapacak.

Protokol kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Koordinasyon Merkezi" oluşturulacak. Bu merkez, halktan gelen ihbar ve şikâyetleri en kısa sürede ilgili ilçe belediyelerine iletecek. Kırsal ilçelerden gelen köpek şikâyetleri için ise ilgili belediyelere ait köpek toplama araçları kullanılacak ve köpekler, bakım merkezlerine götürülecek.

Sahipsiz köpekler kısırlaştırılma, tedavi, parazit mücadelesi, aşılama ve dijital kimliklendirme gibi işlemlerle kayıt altına alınacak. Bu işlemler sonucunda sahipsiz köpekler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Seyitgazi yolu üzerindeki çalışmalarında sona gelinen Doğal Yaşam Alanı’nda bakım altında tutulacak. Sahiplendirme süreci devam ederken, hayvanların refahına, bakım ve sağlığına özen gösterilecek.

Eskişehir’deki belediyeler, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması, sağlık kontrollerinin yapılması ve dijital kimliklendirilmesi gibi adımlarla, sokak hayvanlarının daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlayacak.