Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Aydın İli Taşkın Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. DSİ Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekildi.

Taşkınlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her yıl büyük ekonomik zarara ve can kayıplarına sebep olan doğal afetlerden biri olarak dikkat çekerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Türkiye’de depremlerden sonra en büyük can kaybı ve ekonomik zarar taşkınlardan kaynaklanıyor. Bu çerçevede Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Aydın İli Taşkın Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Taşkın konusunun ana gündem maddesi olduğu toplantıda, taşkın yönetimi sürecinde yer alan kurum ve kuruluşların koordinasyonu, işbirliğinin sağlanması, alınan kararların uygulanması ve sürecin takibinin gerçekleştirilebilmesi gibi konular görüşüldü. İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı toplantıda il genelinde alınacak önlemler ve yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.