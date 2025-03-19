Aydın’da emniyet ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi, 7 firmaya idari para cezası uygulandı.

Söke Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlerde denetim Söke Belediyesi zabıta ekiplerinden marketlerde denetim

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik yapılan 3 ayrı operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda bin 87 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 22 bin litre etiketsiz tağşiş yağ ve 8 adet plastik tank içerisinde 8 bin litre bitkisel karışım yağ olmak üzere toplamda 30 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi. Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Maliye ve Trafik Şube ekiplerince 7 şahıs ve firmalar hakkında toplamda 1 milyon 369 bin 584 TL idari para cezası uygulandı. Hileli gıda imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA