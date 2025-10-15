Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen teknik gezide, sakız ağacının yetiştiriciliği, çoğaltma yöntemleri ve ürün elde etme süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı desteğiyle yürütülen "Sakız Ağacı Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, Didim ve Kuşadası ilçelerinden üreticiler ile teknik personelin katılımıyla İzmir’in Çeşme ilçesine teknik gezi düzenlendi. Gerçekleştirilen geziye, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu başkanlık etti. Katılımcılar, Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Keçeci rehberliğinde Çeşme İlçe Meteoroloji Müdürlüğü bahçesinde kurulan gen bankasını, üretici bahçelerini ve uygulama alanlarını ziyaret etti. Ziyarette, sakız ağacının yetiştirme şartları, çoğaltma yöntemleri, ürün elde etme ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Ayrıca uygulamalı olarak havai köklendirme yöntemi, bakım ve çizikleme yöntemiyle sakız elde edilmesi konularında eğitim verildi. Üreticiler, gezide elde ettikleri deneyimler sayesinde sakız ağacının yetiştiriciliği ve ürün işleme süreçlerine dair kapsamlı bilgi edinirken, teknik gezinin son derece verimli geçtiğini ifade etti.