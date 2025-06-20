Türkiye Hentbol Federasyonu ile İl Müdürlüğü koordinesinde 2024-2025 Minikler Kız-Erkek Hentbol Türkiye Şampiyonası, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde tamamlandı.

31 ilden 39 takım ve 763 sporcu ile antrenörü ağırlayan Aydın, hentbol branşında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan final etabı sonunda erkekler kategorisinde Beşiktaş birinci, Bursa Nilüfer Belediyespor ikinci, Zonguldak Gençlik Spor Kulübü üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde de Manisa Büyükşehir Belediyespor birinci, Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ve Bursa Bosh Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren kulüplere ödülleri takdim edilirken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şampiyonaya katılan tüm sporculara, antrenörlere ve emeği geçen herkese teşekkür edildi.