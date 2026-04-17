Aydın Devlet Hastanesi'nde 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında kurulan bilgilendirme standı vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, yapılan ölçümlerde tansiyon değeri yüksek çıkan bireyler, ileri tetkik ve değerlendirme amacıyla Kardiyoloji Polikliniği'ne yönlendirildi.

Kalp sağlığının korunmasına dikkat çekmek amacıyla hastanenin poliklinik girişinde kurulan stantta, hasta, hasta yakınları ve ziyaretçilere yönelik farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında katılımcıların tansiyon ölçümleri yapılarak, kalp sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan ölçümlerde tansiyon değeri yüksek çıkan bireyler, ileri tetkik ve değerlendirme amacıyla Kardiyoloji Polikliniği'ne yönlendirildi. Çalışmalar sırasında standı ziyaret eden Hastane Başhekimi Prof. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, kalp sağlığının korunmasında erken tanı ve düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti. Bozbaş, bu tür etkinliklerle toplum sağlığını korumaya ve vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, sigaradan uzak durma, stres yönetimi ve periyodik sağlık kontrollerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.