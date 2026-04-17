Nazilli Belediyesi iştiraki NAZBEL A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde istihdam edilmek üzere başlatılan personel alım süreci devam ediyor.

Personel alım süreci kapsamında toplam 38 başvuru değerlendirmeye alındı. Başvurular ön incelemeden geçirilirken, kriterlere uygun bulunan adaylarla mülakat görüşmeleri gerçekleştirildi.

İşletmelerin ihtiyaç planlaması doğrultusunda; 2 barmen/barista, 1 aşçı yardımcısı, 2 garson ve 1 karşılama hostesi olmak üzere farklı pozisyonlarda personel istihdam edilmesi planlanıyor.

Nihai değerlendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; ' Her zaman olduğu gibi alım süreci şeffaflık ve liyakat esasları çerçevesinde devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda belediyemiz bünyesine zabıta alımlarımızı gerçekleştirmiştik. Tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde süreci yürüttük. Memurlarımız göreve başladı. İşletmelerimize de aynı şekilde liyakat gözeterek alım yapıyoruz' dedi.

Sonuçlar kurum içi planlama doğrultusunda kısa süre içerisinde açıklanacak.