Yenipazar Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan kurslar, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Belediye Başkanı Malik Ercan'ın göreve başlamasının ardından hizmete geçirdiği Yenipazar Belediyesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde ilçede yaşayan kadınlara ve öğrenim gören öğrencilere yönelik yoga, pilates, step aerobik, zumba ve voleybol kursları sürüyor. Kurslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, verilen hizmetten memnun olduklarını belirtti.

Kurslara aktif olarak katıldığını dile getiren Memnune Gürsoy, 'Yaş arttıkça kas ve kemiklerde güçsüzlük olacak bu anlamda merkeze gelerek spor yapıyoruz' ifadelerini kullandı. Kurslara katılmadan önce bir operasyon geçireceğini belirten Fatma Demirbaş, 9 ayda 21 kilo verdiğini söyledi.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde sosyalleşebildiklerini de vurgulayan Pınar Öztürk, 'Sağlığıma yatırım yapmak için merkezin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Belediye Başkanımız Malik Ercan'ın bizlere böyle bir merkez sağladığı için kendisine minnettarız' dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, 'Seçimlerde verdiğimiz bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İlçemizde yaşayan kadınların sağlıklı bir yaşam süreceği aynı zamanda sosyalleşebilecekleri bir merkezi hayata geçirdik. Bizlere her türlü desteği veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, bu merkezin hayata geçirilmesinde de bizlerin her zaman yanında oldu. Topuklu Efemiz, Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Kurslarımız merkezimizde devam ediyor. Kurslarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımız Sağlıklı Yaşam Merkezimize başvurabilir' ifadelerini kullandı.