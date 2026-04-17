Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mahallelerin mevcut durumu, vatandaşların ihtiyaç ve talepleri ile kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik konular ele alındı.

Muhtarlar tarafından iletilen sorun ve öneriler değerlendirilirken, çözüm odaklı istişarelerde bulunuldu. Toplantıda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Öte yandan Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında artış gösteren orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Yangın riskine karşı erken müdahale ve tedbirlerin hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut yapısı, üretim ve yatırım alanları, altyapı çalışmaları ve istihdam imkanları hakkında bilgi verildi. OSB bünyesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinin, çevre kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunması açısından kritik rol üstlendiği ifade edildi. Tesis sayesinde atık suların doğaya zarar vermeden bertaraf edildiği, böylece çevre sağlığının korunduğu ve bölgenin altyapı kapasitesinin güçlendirildiği belirtildi.

Kaymakam Ali Güldoğan, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasında muhtarların önemli bir görev üstlendiğini belirterek iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.