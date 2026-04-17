Konut satış rakamları belli olan Aydın'da 2026 Mart ayında toplam 2 bin 248 konut satılırken, Ocak ayından bu yana satışlar yüzde 8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı konut ve işyeri satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın'da 2026 Mart ayında konut satış sayısı Ocak ayına göre yüzde 8 artarak 2 bin 248 oldu. Aradan geçen iki ayda konut satışlarında artış yaşanırken, işyeri satışları ise yüzde 22 oranında azalarak 185 oldu. Satış durumlarına bakıldığında ise 569 ev ilk el, bin 679 ev ikinci el, 41 işyeri ilk el, 144 işyeri de ikinci el olarak satıldı.

2026 Mart ayında yabancılara yapılan satışlar ise 8 konut ve 1 işyeri oldu. Mart ayında konut ve işyeri satışının yapıldığı ülke vatandaşlarına bakıldığında ise 2 konut ve 1 işyeri ile Almanya ilk sırada yer alırken, diğer ülkeler birer konut satışı ile Hollanda, İrlanda, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Bermuda ve Yemen oldu.