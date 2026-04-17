Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il merkezinde görev yapan rehber öğretmenlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vali yardımcıları ve birim amirlerinin de katıldığı toplantıda, toplumsal meseleler ile gençlik sorunları ele alındı.

Toplumsal sorunların çok boyutlu bir yapıya sahip olduğunu belirten Aydoğdu, bu sorunların tek bir yöntemle çözülemeyeceğini ifade etti. Çözümün, 'aile-öğrenci-okul' üçgeninin güçlü bir iş birliği içinde hareket etmesiyle mümkün olacağını vurgulayan Aydoğdu, meselelerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda insani ve sosyal boyutlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gençlerin rehberlik ihtiyacının arttığına dikkati çeken Aydoğdu, eğitimcilerin rol model olma sorumluluğuna işaret ederek, 'Söylediklerimizle davranışlarımız uyumlu değilse sözlerimizin etkisi olmaz. Bizler sadece anlatan değil, yaşayan ve değerleri yaşatan örnekler olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğretmenlere teşekkür eden Aydoğdu, eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Toplantı, rehber öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerinin dinlendiği soru-cevap bölümüyle sona erdi.