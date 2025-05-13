Aydın’ın Bozdoğan ve Çine ilçelerinde, jandarma ekipleri yaz aylarında artış gösteren suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla sulak alanlarda devriye faaliyetlerine başladı.

Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adnan Menderes Milli Parkı içerisinde; Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Seferler Mahallesi Develiler Baraj Göleti, Altınabat Mahallesi Sulama Göleti ve Kabalar Mahallesi Sulama Göleti’nde denetimlerini sürdürüyor. Göl, baraj, dere ve diğer sulak alanlarda yapılan kontrollerde jandarma ekipleri, vatandaşlara boğulma risklerine karşı uyarılarda bulunarak bilgilendiriyor.