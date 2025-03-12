Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yangın ve tahliye eğitimi verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik yangın ve tahliye eğitimi düzenlendi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini temin etmek amacıyla düzenlenen eğitimde, öğrencilere temel yangın güvenliği bilgileri verildi ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Öğrenciler, yangın anında alınması gereken önlemler, tahliye prosedürleri ve yangın söndürme teknikleri konusunda pratik yaparak önemli bir deneyim kazandı.