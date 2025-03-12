Antalya Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği narkotik operasyonlarında 440 şahıs sorgulandı, 27 iş yeri ve 94 araç kontrol edildi. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti nedeniyle yakalanan 25 şüpheliden 16’sı tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son 1 hafta içinde il genelinde yaptığı çalışmalarda önemli operasyonlara imza attı. Yapılan uygulama ve operasyonlarda 440 şahıs sorgulandı, 27 iş yeri ve 94 araç kontrol edildi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak suçundan 25 şüpheli yakalandı, 16’sı tutuklandı. Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak suçundan 131 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu suçlarından aranması olan 14 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ve silah operasyonunda ele geçirilen maddeler

Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 7 kg esrar, 4,5 kg skunk, 530 adet sentetik ecza, 144 gram metamfetamin, 346 adet sentetik kannabinoid, 41 kök kenevir bitkisi, 22,80 gram eroin, 7,93 gram kokain, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ile bir miktar Türk Lirası ele geçirildi.