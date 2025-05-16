Türkiye ve Özbekistan’da yaklaşık 35 yıldır tıp doktorluğu yapan Dahiliye ve Tibet Tıbbı Uzmanı Özbek Uyruklu İrade Deniz Abdurrahmanova, Karya Farma HBX Ar-Ge’nin çalışmalarını yürüttüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent’e ziyarette bulundu.

Hastalıkların tedavisinde kişilerin duygularına ve doğal ürünlere önem verdiğini belirterek Aydın’da Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık tarafından üretilen HBX2371 adlı ürünü Özbekistan’da da kullandığını belirten Abdurrahmanova, Aydın’ın her yerini adeta doğal bir şifa deposuna benzettiğini söyledi.

HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık ile birlikte ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya’yı makamında ziyaret eden İrade Deniz Abdurrahmanova, Özbekistan’a kadar ulaşan HBX2371 adlı ürünün Aydın’da üretilmesinden dolayı Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık ve ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Akkaya’ya teşekkür etti.

"İnsan vücudunun kendi kendine tamir eden bir özelliği vardır"

Bir hekim olarak tedavinin kimyasal ilaçlardan ziyade mümkün mertebe doğal ürünlerle yapılmasından yana olduğunu bu nedenle doğallığa çok önem verdiğini belirten Abdurrahmanova, "Bana göre ilaçlar sadece hastalığı bastırıyor. Oysa insan vücudu ihtiyacı olan doğal ürünü aldığında sıkıntılı olan bölgeyi kendi kendine tamir eder" diye konuştu.

"Duygularınızı kontrol edin, pozitif düşünün"

Kendisine göre; Dünyanın yaşanacak en güzel yerlerinden birinin Türkiye, Türkiye’de Ege, Ege’de Aydın olduğunu belirten İrade Deniz Abdurrahmanova, "İnsanlar genellikle duygularından dolayı hastalanır. Öncelikle pozitif düşünceyi çok önemsiyorum. Ardından doğal ürünler. İnsanların vücudunda insana gereken minerallerin neredeyse tamamı Aydın’daki bitkilerde var diyebiliriz. Aydın’da nereye baksanız şifalı bitkilerle karşılaşıyorsunuz. Yer yüzünün de insan vücudu gibi anatomisi var. Sanırım yeryüzünün bu konuda en önemli yeri Ege ve Aydın. 35 yıllık hekimlik tecrübeme dayanarak konuşuyorum. Sağlıklı yaşamın temeli bence duyguları kontrol etme, kindarlıktan ve kıyaslamadan uzak stressiz bir yaşam ve doğal beslenme. Kanaat ve şükür azaldı insanlar daha çok hasta oluyor" dedi.

Abdurrahmanova, Aydın’da üretilen HBX2371 ile ilgili olarak da "Şu anda bizim kullandığımız ve adına HBX denilen bu ürünün içinde, incir çekirdeği yağından, zeytin yağına, biberiyeden çam fıstığı yağına kadar bölgenin tüm faydalı bitkilerinin yağları belli oranlarda bulunuyor. Öğrendiğim kadarıyla çeyrek asırlık bir çalışmanın ürünü. Tabiatın tüm faydalarını bir şişede toplamayı başaran HBX Ar-Ge ekibine teşekkür ediyorum" dedi.