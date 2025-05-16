Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, "Daha güvenli, daha konforlu ulaşım" hedefi ile kent genelinde başlattığı asfaltlama seferberliği, ekiplerin özverili mesaisiyle Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında devam ediyor.

Başkan Şerifoğulları’nın şehrin geleceğine yönelik gerçekleştirdiği en önemli yatırımı olarak gösterilen altyapı yenileme çalışmaları tamamlanma aşamasına gelirken, kentin dört bir yanında ulaşım altyapısının güçlendirilmesi devam ediyor. Altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde vakit kaybetmeden üstyapı çalışmalarına başlanıyor. Doğudan batıya, güneyden kuzeye şehrin her noktasında sürdürülen çalışmalar doğrultusunda "Daha güvenli, daha konforlu ulaşım" hedefleniyor. Bu kapsamda Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmaları yoğunluk kazandı.

Bölge trafiğine modern bir konfor kazandırılacak

Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Hacı Sadettin Efendi Bulvarında freze asfalt kazıma makinesiyle eski ve yıpranmış asfaltı kaldırıyor, ardından finişer ile binder tabakası büyük bir titizlikle seriliyor. Çalışmalarda, iş makinelerinden greydere, silindirden kazıcı-yükleyici kepçeye kadar çok sayıda araç kullanılırken, yaklaşık 40 kişilik personel yoğun mesai harcayarak bölgedeki ulaşım zeminini baştan aşağı yeniliyor. Devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte güzergahtaki yıpranmış yol dokusu tamamen yenilenerek hem sürüş güvenliği artırılacak hem de bölge trafiğine modern bir konfor kazandırılacak.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Şehir genelinde vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım hizmetinden faydalanabilmesi adına, altyapı yenileme çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfaltlama çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Ataşehir Mahallesi Hacı Sadettin Efendi Bulvarında da yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım aksı daha akıcı ve güvenli hale getirilecek ve Belediyemiz tarafından ulaşım altyapısı güçlendirilmeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.