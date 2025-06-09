Pazar günü düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öncesi öğrencilere uyarılarda bulunan Rehber Öğretmeni Sefanur Demirdağlı, öğrencilerin bu sınavı sadece bir başarı yarışı değil, aynı zamanda öz farkındalık ve dayanıklılık kazanma süreci olarak görmeleri gerektiğini vurguladı.

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, 15 Haziran Pazar günü ülke genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınav, öğrencilerin akademik geleceklerini şekillendirmede belirleyici bir rol oynarken; sınav sürecine yönelik psikolojik hazırlık ve duygusal denge de başarıyı doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Şehir Akademi Rehberlik Servisi’nden Rehber Öğretmen Sefanur Demirdağlı, öğrencilere sınav öncesi uyarılarda bulundu.

Demirdağlı, sınava hazırlık sürecinin yalnızca bilgiye sahip olmayla sınırlı olmadığını; kaygı yönetimi, motivasyon, zaman planlaması ve öz güven geliştirme gibi psikolojik faktörlerin de sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Demirdağlı, bu süreçte öğrencilerin en çok kendilerine güvenmelerini, düzenli uyumalarını ve sınavı hayatlarının tek belirleyicisi olarak görmemelerini tavsiye etti.

Sınav sabahı için de önerilerde bulunan Sefanur Demirdağlı, "Sınavdan bir gün önce ders çalışmayı bırakın ve dinlenmeye odaklanın. Mümkün olduğunca erken yatın ve sabah zinde kalkın. Sınav sabahı hafif ama besleyici bir kahvaltı yapın. Sınav yerine zamanında ulaşın, panik yapmayın. Kendinize inanın; bu sınav sizin değil, sizin bilginizin sınavı. Öğrenciler bu sınavı sadece bir başarı yarışı değil, aynı zamanda öz farkındalık ve dayanıklılık kazanma süreci olarak görmeleri gerekiyor. Tüm öğrencilere başarılar dilerim" dedi.