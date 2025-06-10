Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Rus smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, transferlerinde hız kesmiyor. Çalışmalarını sürdüren mavi beyazlı ekip son olarak Rus smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Aydın’a hoş geldin, Anna Tikhomirova. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında smaçör Anna Tikhomirova ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda güçlü smaçlarına tanıklık etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.