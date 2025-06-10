Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in ’Müzeler Kenti’ projesi kapsamında kente kazandırdığı tematik müzeler, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi’nde yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, 4 günde toplam 5 bin 212 kişiyi ağırladı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kente kazandırılan tematik müzeler, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmeyi sürdürüyor. Kültür ve tarih tutkunları için önemli çekim merkezleri haline gelen Kuşadası’nın müzeleri arasında yer alan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ise özel bir yere sahip. Türkiye’nin ilk tematik deniz ticaret tarihi müzesi olan ve Haluk Perk Vakfı iş birliğiyle açılan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, ev sahipliği yaptığı zengin eser koleksiyonu kadar tarihi, konumu ve eşsiz manzarası ile de dikkat çekiyor.

Deniz hayatının insan yaşamına etkisi, balıkçılık, gemi batıklardan çıkan ticari kaplar, taşıma kapları, amforalar, teraziler, ağırlıklar, el kantarları ve sikke kontrolünde kullanılan cep terazileri bölümlerinden oluşan müze, teraziler, el kantarları ve bunlara ait ağırlıklar açısından dünyanın en zengin koleksiyonları arasında yer alıyor. Bu özellikleri ile 4 günlük bayram tatilinde 1294’ü yabancı, 3773’ü yerli olmak üzere toplam 5 bin 212 kişinin ziyaret ettiği Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, haftanın 7 günü 08.30-00.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.