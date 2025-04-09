Aydın’da 2025 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilirken, en çok harcama yapan kurum Aydın İl Sağlık Müdürlüğü oldu.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı 2. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2025 yılı Ocak-Mart aylarını kapsayan 3 aylık dönemin değerlendirilmesi yapıldı. Aydın genelinde 2025 yılında uygulanan 329 projeden 23 adedi tamamlanırken, geriye kalan 306 adet projenin de 187 adedi devam ediyor, 16 adedi ihale aşamasında, 103 adedine ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadı. İl genelinde uygulanan projelerin genel toplamında toplam proje tutarı 69 milyar 610 milyon 584 bin TL, önceki yıllar harcaması 20 milyar 537 milyon 132 bin TL, 2025 yılı ödeneği 9 milyar 852 milyon 353 bin TL oldu. 2025 yılı harcaması ise 3 milyar 658 milyon 825 bin TL olurken, toplam harcama tutarının ise 24 milyar 195 milyon 958 bin TL oldu.

2025 yılı ödeneğinin sektör dağılımına göre Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal 4 milyar 469 milyon 475 bin TL ile 1. sırada, Ulaştırma-Haberleşme 1 milyar 312 milyon 565 bin TL ile 2. sırada, Eğitim ise 1 milyar 134 milyon 501 bin TL ile 3. sırada yer aldı. Kurumlar bazında toplam harcama tutarlarına bakıldığında ise Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 7 milyar 77 milyon 767 bin TL ile 1. sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 6 milyar 755 milyon 227 bin TL ile 2. sırada, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ise 3 milyar 362 milyon 269 bin TL ile 3. sırada yer aldı.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.