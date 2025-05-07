Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 9 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir eve düzenlenen operasyonda 9 bin 200 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ev sahibi N.G. isimli şahıs hakkında ise 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.