Aydın’ın Germencik ilçesinde yapılan otoyol kontrol çalışmalarında durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri’nde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yol kontrol çalışması gerçekleştirildi. Yapılan kontroller esnasında M.Y. idaresindeki aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede araçta bulunan 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Şüpheli M.Y. hakkında adli süreç başlatılırken, düzensiz göçmenler de gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi.