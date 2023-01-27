Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından lastik bot içerisinde Türk karasularına geri itilen 40 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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