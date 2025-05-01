Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü deprem bölgesindeki işçileri konu eden tanıtım filmini paylaşarak kutladı. Bakan Kurum, "Yükselen her bir yuvada binlerce mimarımızın, mühendisimizin, ustamızın alın teri var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" mesajını yayınladı.

"Yükselen her bir yuvada binlerce ustamızın alın teri var"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin vurduğu 11 ilde 3 bin 481 şantiyede 182 binden fazla mimar, mühendis ve işçiyle asrın inşa seferberliğini yürütüyor. Türkiye’nin en büyük şantiyelerinin kurulu olduğu, İndere, Dikmece ve İkizce gibi devasa şantiyelerde çalışan yüzbinlerce işçinin alın teriyle yeni yuvalar inşa ediliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayan Bakan Kurum’un paylaştığı filmde, "Bu yolda yorulmak, yağmur çamur demeden çalışmak, en yakınından bile günlerce uzak kalmak var. Ama birimizde bile şikayet yok, mutlu yarınlara inancımız var. Söz konusu memleketin geleceğiyse küllerinden yeniden doğmak bizim yapımızda var" ifadeleri yer aldı.

"Yeniden daha güçlü Anadolu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yeniden bir diriliş. Bize durmak yok; evelallah biz yine küllerimizden dipdiri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz" sözlerinin de yer aldığı klip, "Bizim bir sözümüz var. ’Yeniden Daha Güçlü Anadolu’ için binlerce şantiyede yüz binden fazla görevlimizle gece gündüz çalışıyoruz" mesajıyla sona eriyor.