Aydın’ın Efeler ilçesinde karışımlı akaryakıt üretiminde kullanılan 4 ton atık yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet KOM Şube Müdürlüğü tarafından akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Ata Mahallesi’nde Tralles bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan ve ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan atık yağ taşıma aracında yapılan kontrollerde fazla yüklü olduğu tespit edildi. Alınan arama kararı neticesinde bahse konu tankerde karışımlı akaryakıt üretiminde de kullanıldığı bilinen 4 ton atık yağa el konuldu. Araçta bulunan İ.A ve M.K. isimli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.