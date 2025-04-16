Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılı turizm sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, kentteki doğa, kültür ve termal turizmi kapsayan yatırımların bölge turizmine büyük katkı sağladığını vurgularken "Hedefimiz Aydın’ı dünyanın turizm kentlerinden biri haline getirmek" dedi.

Turizm Haftası sebebiyle açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, 2024 yılı turizm sezonunu değerlendirdi. Aydın’ın turizmde önemli bir hamle içerisinde olduğunu belirten Aydın Valisi Yakup Canbolat, özellikle doğa turizmi açısından öne çıkan projelere dikkat çekti. Koçarlı ilçesindeki Adnan Menderes Kent Ormanı’nın, kentin doğa turizmi potansiyeline güçlü bir katkı sunduğunu ifade eden Vali Canbolat, bu yatırımın Aydın’ın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Hedefimiz Aydın’ı dünyanın turizm kentlerinden biri haline getirmek"

Aydın’ın sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir turizm merkezi haline gelmesi yönünde çalıştıklarını belirten Vali Canbolat; "Koçarlı’daki Adnan Menderes Kent Ormanı, Aydın’daki doğa turizminin geleceği açısından önemli bir yatırımdır. Aydın sınırları içerisinde yedi adet turizm merkeziyle kültür, turizm koruma ve gelişim bölgesi bulunmaktadır. İlimizde 134 turizm işletme belgeli 14 turizm yatırım belgeli, 338 basit konaklama belgeli, 3 termal otel olmak üzere 489 konaklama tesisi ile hizmet verilmektedir. Aydın geneli toplam seyahat acentesi sayısı 280’dir. 2024 yılında ilimize günübirlik toplam 5 milyon 607 bin 336 turist gelmiştir. Bu yıl bu sayının çok daha yükseklere çıkaracağını tahmin etmekteyiz. Bütün bu çalışmalarda en önemli hedefimiz Aydın ilimizi, ilçeleri ile birlikte sadece Türkiye’de değil, dünyada önde gelen her türlü turizm çeşitliliğinin yaşanabildiği, barınma ve ulaşım sorunlarının olmadığı, yılın 12 ayında turizm yapılabildiği bir turizm kenti haline getirmektir. Tüm gayretlerimiz ve çabamız bu yöndedir" dedi.