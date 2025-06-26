Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangınların meydana gelmemesi için vatandaşlara, sigara izmaritleri ve cam atıklar gibi yangına sebebiyet verebilecek maddelere karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını anlattı. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve doğa bırakmak için vatandaşların daha dikkatli olmaları jandarma tarafından hatırlatıldı.

Etkinlik kapsamında "Her Şey Elimizde" mottosuyla hazırlanan "Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar" başlıklı broşürler dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi. Çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği faaliyet renkli görüntülere de sahne oldu. Etkinliğe katılan çocuklara Türk bayrağı ve balon hediye edildi.