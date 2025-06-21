Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın, tarımsal ürünleri her geçen gün dünya çapında güçlenirken, son olarak 2 Haziran’da Avrupa Birliği’nde tescillenen Aydın Çam Fıstığı da uluslararası tanınırlılığını artırdı.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 24 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Birliği’ne menşe adı koruması kapsamında başvurusu yapılan Aydın Çam Fıstığı, başvuru sürecini başarıyla tamamlayarak 2 Haziran 2025 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanarak Avrupa Birliği’nde tescil edilen 33. ürün oldu. Bu çerçevede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan zeytin, incir gibi tarımsal ürünlerle birlikte Aydın Çam Fıstığı da uluslararası tanınırlılığını artırarak kalitesini tescilledi. İl genelindeki hasatın tamamlanmasının ardından kozalak işleme tesislerinde de yoğun mesai dönemi başlarken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de iletmeleri gezerek hem denetim gerçekleştirdi hem de işletme yetkililerden süreç ile ilgili bilgi aldı. Aydın Çam Fıstığı’nın tanınırlığı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi alan il müdürlüğü ekipleri, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "İlimiz, ülkemizde çam fıstığı üretiminde öncü konumunu bir adım daha ileri taşıyarak, Aydın Çam Fıstığı’nı 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil sistemi kapsamında tescil ettirdi. Bu önemli başarı, yerli ürünümüzün uluslararası tanınırlığını artırarak, kalitesini tüm dünyaya tescillemiştir. İlimizde üretilen çam fıstığı, başta Koçarlı olmak üzere Bozdoğan, Söke, Karpuzlu, Çine ve Yenipazar ilçelerinde yoğunlaşmakta ve bölgesel tarım ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Koçarlı ilçemizdeki çam fıstığı işleme tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında tesis sahibi Serkan Karatosun, tesisin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.