Aydın Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli ilçesinde kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, çalışmalarını ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Cadde ve bulvarlarda yapılan peyzaj düzenlemeleri ve çevre temizlikleri vatandaşlardan tam not aldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, İstasyon Caddesi başta olmak üzere birçok noktada refüj boyaması, budama, çim biçme ve çiçek dikimi gibi peyzaj faaliyetlerini tamamladı. Kadın emekçiler tarafından yetiştirilerek dikilen rengarenk çiçekler, ilçeye bahar havası kattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nazilli caddeleri ile bulvarlarında ve otobüs duraklarında çevre koruma ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ise otobüs duraklarında bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Yenilenen duraklar ile kent mobilyaları modern bir görünüme kavuştu.

Başkan Çerçioğlu: "Nazilli için gece gündüz çalışıyoruz"

Aydın’ın her köşesine eşit hizmet ulaştırmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımıza daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Aydın sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Nazillili vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.