Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde, Adnan Menderes Bulvarının tek tip tabelaya geçilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması için gündem maddesi görüşüldü. İlgili komisyona havale edilen gündem maddesinin onaylanması halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 50 milyon TL hibe ile bulvarın kaldırımları ve refüjü yenilenip binalarda tek tip tabelaya geçilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısını gerçekleştirdi. Meclise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık yaptı. Gündem maddeleri görüşülüp ilgili komisyonlara sevk edilirken, Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarının çevre düzenlemesi ve tek tip tabela uygulamasına geçilmesi maddesi de mecliste görüşüldü. Aydın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen, gündem maddesine ilişkin meclis üyelerine bilgi verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Adnan Menderes Bulvarının düzenlemesi için 50 milyon TL hibe verdiğini belirten Yamen, "Bu destek uyarınca reklam tabelaları tek tip yapılacak. Kaldırımlar ve refüj baştan aşağı yenilenecek" dedi. İlgili madde meclis üyelerinin oy birliği ile kent estetiği ve plan bütçe komisyonunda görüşülmesine karar verildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise bu düzenlemelerin kentin gerekli görülen farklı yerlerinde de yapılabileceğini belirtti.