Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçmesinin ardından bugün yapılması planlanan ilk meclis toplantısı salonda yaşanan gerginlik sebebiyle ertelendi.

Saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı öncesi CHP’liler, Aydın il binası önünde basın açıklaması yapıp partilerinden istifa edip AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na tepki gösterdiler. Ardından toplu olarak ‘Oylarımız haram olsun’ yazılı pankartla Aydın Büyükşehir Belediyesi önüne gelen partililer ve meclis üyeleri Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde oy pusulası yakıp Meclis Salonu’na girdiler.

Her iki taraftan çok sayıda kalabalığın bulunduğu Meclis Salonu’nda uzun süre gerginlik yaşandı. Bu sırada CHP sıralarından birinin Meclis Başkan Vekili Polat Bora Mersin’e kalem fırlatması üzerine, yaşanan gerginliğin giderilmesi için Başkan Vekili Mersin Meclis Salonu’na zabıta çağırdı. Başkan Vekili’ne kalem fırlatan şahıs, zabıta ekiplerince salondan çıkarılırken salondaki gerginlik bir türlü bitmedi. Bunun üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili toplantıyı 16 Eylül Salı Günü’ne ertelediğini duyurdu.

"Polis yoğun güvenlik tedbiri aldı"

Gergin anların yaşandığı meclis toplantısı nedeniyle polis ekipleri Aydın Büyükşehir Belediye Binası çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. CHP’li grup daha sonra bina dışında yeniden basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldılar.