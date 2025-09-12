Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde tarafından düzenlenen 7. Lüleburgaz Bisiklet Festivali, bisiklet kortejiyle başladı.

Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için gerçekleştirilen proje muhtevasında başlanılan festivalin yedinci organizasyonu, 12 Eylül 2025 cuma günü saat 19.00’da bisiklet kortejinin Lüleburgaz Kongre Meydanı’ndan hareket ederek Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet Bisiklet Akademisi’ne ulaşmasıyla başladı. Bisiklet tutkunlarının bir araya geldiği ve 3 gün sürecek festivalde, çeşitli bisiklet turları ve konserler düzenlenecek.