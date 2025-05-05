Bilecik’te bir evin balkonunda yuva yaparken, ayak tırnağı ipe takılan kırlangıcın imdadına itfaiye yetişti.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Nilüfer Sitesinin bir evin balkonuna yuva yapan kırlangıç çiftinden birinin yuvaya taşıdığı bir ip parçasına tırnağı takılarak askıda kaldı. Hayvanın çırpınışlarını gören vatandaşlar durumu hemen 112’yi arayarak haber verdi. Ev sahibine ulaşamayan ekipler olay yerine itfaiye ekipleri sevk etti. İftariye apartman dairesine merdiven yardımı ile ulaşarak, kırlangıcın ipe takılan tırnağından kurtararak, özgürlüğüne kavuşmasını sağladılar.