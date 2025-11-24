AXA Türkiye, yeni ürünü Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı duyurdu.

AXA Türkiye, Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı duyurdu. Ürünün, özel sağlık sigortasına ilk kez adım atmak isteyen ancak maliyet nedeniyle tereddüt yaşayan ve kaliteli sağlık hizmeti almak isteyen bireyler için bir alternatif oluşturduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre; ürün, SGK destekli yapısıyla özel hastane kalitesini bir araya getirerek, tamamlayan özel sağlık sigortası deneyimi sunuyor. Hem ayakta hem yatarak tedavi giderlerini içeren yapısıyla dikkat çeken ürün, kapsamlı teminatları sayesinde özel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'ndaki ayakta tedavi teminatı, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerli olurken; yatarak tedavi teminatı ise tamamlayıcı anlaşmalı kurumlara ek olarak AXA Türkiye'nin genişletilmiş özel hastane ağı (NW3) kapsamında limitsiz olarak sunuluyor. Sigortanın özellikle çocuklu aileler ve özel sağlık sigortası olmayan ama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası deneyimi yaşayan kişiler için fayda sağlaması hedefleniyor.

AXA Türkiye Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, ürün hakkında şunları söyledi: 'Günümüzde sağlık hizmetlerine erişimde kalite ve maliyet dengesini kurmak hiç olmadığı kadar önemli. AXA Türkiye olarak; 'Özel sağlık sigortası pahalıdır' algısını kırmak ve daha fazla insanın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı bu anlayışla tasarladık. Ürünümüz sadece teminat sunan bir yapı olmakla kalmıyor; aynı zamanda insanların hayatındaki gerçek ihtiyaçları ve beklentileri anlayan bir yaklaşımı temsil ediyor. 'Tamamlayan' kelimesi bizim için ürün isminden ötesini ifade ediyor; sağlık yolculuğunda kişilerin yanında duran, süreçleri kolaylaştıran ve destekleyen anlayışımızın göstergesi konumunda bulunuyor. AXA Türkiye'nin sağlık sigortacılığındaki uzmanlığıyla geliştirdiğimiz bu çözümün, özel sağlık sistemine güvenle adım atmak isteyen ancak tereddütleri olan pek çok kişi için güçlü ve erişilebilir bir seçenek olacağına inanıyoruz.'