Kütahya Barosu Avukatlar Korosu tarafından, Avukatlar Günü vesilesiyle düzenlenen 7. Geleneksel Solo ve Koro Konseri, Vali Musa Işın ve Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde sahne alan Kütahya Barosu’nun geleneksel hale getirdiği etkinlik, sanatseverlere keyifli anlar yaşattı. Hukuk camiasının sanatla buluştuğu etkinlikte, avukatların sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Konserin açılış konuşmasını yapan Kütahya Baro Başkanı Avukat ve Arabulucu Edip İlkay Sunay, etkinliğe katılanlara ve sahnede emek veren meslektaşlarına teşekkürlerini sundu.

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, konserin hazırlanmasında emeği geçen tüm avukatlara ve bu geleneği yaşatan Kütahya Barosu’na teşekkür etti. Sanatın toplumda yaygınlaşmasının önemine dikkat çeken Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci, bu tür organizasyonların destekçisi olduğunu ifade etti.

Şef Oğuzhan Kavukçu’nun yönetimindeki koro, solo ve koro eserleriyle dinleyicilere keyifli bir müzik konseri sundu. Orkestra düzenlemeleri ise Kazım Göktuğ Kutlu tarafından yapıldı.

İl protokolünün katılım sağladığı konser, teşekkür belgesi takdimi ve alkışlarla sona erdi.