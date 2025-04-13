Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve yine Yaşar Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Destina Berfin Sever; Avrupa Konseyi’nde burslu staj hakkı kazandı.

Destina Berfin Sever, insan haklarının korunması, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin geliştirilmesi amacıyla 1949 yılında kurulmuş, Avrupa kıtasındaki en köklü uluslararası kuruluşlardan olan Avrupa Konseyi’nin, 47 üye ülkesinden lisans üzeri öğrencilerin başvurabildiği programa, yüzlerce aday arasından seçilen 5 kişiden biri oldu. Sever, merkezi Strazburg’da bulunan Avrupa Konseyi’ndeki staj kapsamında, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanındaki araştırmaların yapılması, projelerin hazırlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve insan hakları eğitimlerinin hazırlanmasına destek sağlanması gibi görevler üstlenecek. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü’ne (DGI) atanacak olan Sever’in staj sürecinde süpervizörü Muriel Decot olacak.

Avrupa Konseyi deneyimi

Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzman olarak görev yapan Sever, Avrupa Konseyi’nde edineceği deneyimin akademik ve mesleki kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "İnsan hakları alanında uluslararası bir kurumda çalışacak olmak benim için çok değerli bir deneyim olacak. Avrupa Konseyi’nde elde edeceğim bilgi ve tecrübelerle çalışmalarımı daha da ileri taşımayı hedefliyorum. Bu süreç, bana uluslararası insan hakları mekanizmalarını yakından tanıma ve bu alandaki iyi uygulamaları gözlemleme fırsatı sunacak. Aynı zamanda, akademik çalışmalarımda da büyük katkı sağlayarak, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki araştırmalarımı daha geniş bir perspektiften ele almama imkan tanıyacak" dedi.

Sever, Staj süresince Yaşar Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak ‘Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Standartlarının Türkiye’de Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması’ başlıklı bir araştırma projesi de gerçekleştirecek. Destina Berfin Sever, akademik ve mesleki kariyerinde insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında çalışmalar yürütüyor. Galatasaray Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans programını ‘Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Kadınların Adalete Erişimi’ başlıklı proje çalışmasıyla tamamlayan Sever, Yaşar Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı’nda ise toplumsal cinsiyet ve hukuk alanında tez çalışması yürütüyor.