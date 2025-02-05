Adana’da AVM’deki kuyumcuya girip 3 kilo altın ve 100 bin lira para çalma girişiminde bulunup 3 gün havalandırmada yaşayan hırsız, adliyeye sevk edildi. Zanlının AVM’ye kıyafet değiştirmeye geldiğini, kuyumcunun yanındaki inşaatı görünce soygun yapmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 2 Şubat gecesi merkez Yüreğir ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana gelmişti. İddiaya göre, alışveriş merkezine giren bir şahıs, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL alıp kayıplara karıştığı için polis alarma geçmiş, daha sonra hırsızın AVM’nin havalandırmasında olduğu tespit edilmişti. Ayrıca, hırsızın çaldığı altın ve parayı da kaçarken attığı belirlenmişti. O şüpheli Felit B. 3 gün sonra dün gece AVM’deki bir kafenin havalandırmasından aşağı atlayıp kaçarken, polis tarafından AVM’den çıktıktan sonra Kozan Çarşısı’nda yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesi alındı. İfadesinde olay günü AVM’ye kıyafet değiştirmeye geldiği sırada kuyumcunun yanındaki inşaatı gördüğünü, bunun üzerine soyguna karar verdiğini, geceyi bekleyip inşaata saklandığını, duvarı delip kuyumcuya girerek altınları aldığını ancak alarm çalınca altınları atıp havalandırmaya çıktığını, telefonu kırık olduğu için de hiç haber okuyamadığını, 3 gün boyunca aç ve susuz kaldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca, maddi durumu iyi olmadığı için hırsızlık yapmaya karar verdiğini öne süren zanlının, yanında cerrahi maske ve çanta olduğu da belirlendi. Hırsızın havalandırmaya kaçtıktan sonra gece birçok kez kaçma girişiminde bulunduğu ancak polis olduğu için kaçamadığı, bir ara acil giriş kapısını zorladığı, bu anların da güvenlik kamerasına yansıdığı görüldü. Felit B. ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Kuyumcu sahibi ise hırsızdan şikayetçi oldu.