Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında 2 sanık hakkında tutuklama kararı verildi. Sanık avukatı Ali Uçkaç, mahkemenin dosyada yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) raporlarına itibar etmediğini belirterek, karara tepki gösterdi.

Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar S.K. ve M.P. ile taraf avukatları katıldı. Adli tatil nedeniyle harici mahkemenin başkanlık yaptığı duruşmada sanıklar sırayla savunma yaptı. Sanık S.K., "Benim o binada 9 dairem var, kolon kesmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanık M.P. ise, "Pastane işi ile uğraşıyoruz. Yapısal değişiklik yapmadık, sadece dekoratif işler yaptık" ifadelerini kullandı.

"Kolon değil demir direk"

Duruşmada beyanı alınan sanık avukatı Mesut Çakar, dosyadaki 3 farklı bilirkişi raporunda kusur tespit edilmediğini ve binanın yıkımına etki edecek bir işlem yapılmadığının belirtildiğini ifade ederek, "ODTÜ, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi raporlarında kolon olarak belirtilen yerin aslında demir direk olduğu, binanın yıkımına etkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir" dedi.

"Sosyal medya ile yargılanıyoruz"

Avukat Çakar, davanın sosyal medyadaki iddialar üzerinden yürütüldüğünü savunarak, ev hapsi ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan sanıkların avukatı Ali Uçkaç ise, "Dosyada alınan son iki rapor İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden alınan raporlarda müvekkillere isnat edilen eylemlerde, yani kamuoyunda çıkan kolon iddiası ve diğer hususlarda, binanın yıkımına sebep olmadığı ve usulsüz oldukları tespit edilmelerine rağmen mahkemece bugün tutuklanmalar amacıyla yapılan duruşmada ne yazık ki yapılan savunmalar ve müvekkillerin beyanlarına itibar edilmeyerek, yine sosyal medyadaki yapılan usulsüz haberler dikkate alınarak ne yazık ki tutuklanmalarına karar verildi. Dosyada Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden rapor alındı" dedi.

"Raporlara itibar edilmeyerek tutuklama kararı verildi"

Avukat Çakar, "Bu raporlara itibar edilmeyip, tüm deprem dosyalarında dikkate alınmayan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin çelişkili ve kopyala yapıştır raporuna itibar edilerek, heyet suç vasfı dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verdi. Ancak deprem dosyalarında olası kastla yargılanan bu ikinci dosya, Adana’yla birlikte bu ikinci dosya, binlerce dosyanın içerisinde sadece olası kastla yargılaması yapılan dosyalardan Kahramanmaraş’ta Ezgi Apartmanı dosyasıdır. Burada binadaki dokuz daire, alttaki işletmenin tamamı, M.P. ve S.K.’ya ait olmasına rağmen kendilerinin binanın bir kurula sebep oldukları iddiası gülünç bir iddia. Yapmış oldukları eylemlerde ve M.P ve S.K.’nın arasında ayrım yapılması gerekirken, bu bile yapılmadan doğrudan kamuoyunun önüne günah keçisi olarak atılmış ve suçlu ilan edilmiştir. Halbuki dosyada toplanacak başka bir delil de kalmadığı kanaatiyle mahkeme takdir ederse, raporu veren hocaları huzura çağırarak, gerekli sorularını sorarak gerçeği öğrenebilirdi. Raporu yazanların da eğer kendilerinin anlamadığı hususlar varsa, bunu yapmak yerine doğrudan tutuklama heyetine gittin. Ancak heyetimiz de adli tatil olduğu için izinde olduğundan harici heyet yani geçici heyet duruşmaya çıktı. Bunun da etkisi olduğu kanaatindeyiz. Ne yazık ki duruşma başladığından itibaren de asılsız ağızlarından çıkmayan kelimeler birleştirilerek, sanki bu şekilde denmiş gibi de tweetler atıldı, duruşma salonundan resimler paylaşıldı. Bunun da yine heyet önüne geçebilirdi. Ancak sosyal medyada bu paylaşımlar halen daha devam ediyor. Durum bu, tutuklamaya itiraz edeceğiz. İki kusursuz rapor olup da tutuklanan ve tutuklaması devam eden sadece Ezgi Apartmanı dosyasındaki sanıklardır. Bir önceki İstanbul Tekni Üniversitesi’nden alınan raporda fenni mesul kusursuz olduğuna kanaat getirilerek, rapor esas alınarak tahliyesine karar verilmiş. Ancak üst mahkemen itirazı sonucunda tekrar tutuklanmasına karar verilmiştir E.D’nın. Fenni mesul de E.D’nın eylemlerine bakıldığı zaman teknik raporda herhangi bir kusur yok ikisinde. Ancak birinde KTÜ raporu dikkate alınıyor, birinde İstanbul Teknik Üniversitesi raporu dikkate alınıyor. Yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi alınan raporda da İstanbul Teknik Üniversitesi gibi şaibe olduğu yalanlar ortaya atılıyor. Bununla ilgili de biz mahkemeye dilekçemizi sunduk. Taraflardan birisinin, karşı taraftan birisinin, müştekilerden birisinin yazışmalarıyla heyetteki hocanın biri daha önceden rapor verdiği için ve kanunen ve ahlaken çekilmesi gerekirken bunu da yapmadığını gördük. Biz kamuoyunun vicdanını rahatlatmayacağını, kararın bilakis şaibeleri daha da arttıracağı kanaatindeyiz. İtirazlarımızı yapacağız. Umarım hak yerini bulur" dedi.