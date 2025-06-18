Türkiye’den önemli şirketlerden biri olan doğal ürünlerle dikkat çeken Auran Kozmetik ise stantta yerini aldı. Auran Kozmetik CEO’su Abdullah Karataş, "Sinek ve Sivrisinek kovucu ürünümüzün kene kovucu ürüne revize yapıyoruz. Çok yakın sürede kene kovucu tüketicilerimizle buluşturacağız" dedi.

ICA Events tarafından organize edilen BeautyEurasia, bu yıl 20’inci kez kapılarını açtı. Türkiye ve Avrasya bölgesinin kozmetik ve güzellik sektöründeki önemli işbirliği platformlarından biri olan fuar, üç gün sürecek. Etkinlik boyunca, kozmetik, güzellik ve kuaför ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra çeşitli sektörel etkinlikler de katılımcılarla buluşturacak. Türkiye’den önemli şirketlerden biri olan doğal ürünlerle dikkat çeken Auran Kozmetik ise stantta yerini aldı. Firmanın standında kene uzaklaştıran doğal bir ürün dikkat çekiyor. Spreyin sıkıldığı alana kene gelmiyor ve uzaklaştırıyor.

Auran Kozmetik CEO’su Abdullah Karataş "Auran kozmetik olarak 2024 yılında 10 farklı fuarda katılımcı olduk. 35 farklı fuarda ziyaret etme fırsatımız oldu. Yurt içi ve yurtdışı fuarlara ciddi emek harcıyoruz. 2025 yılında şuan 3’üncü fuarındayız. Diğer fuarlarımız gibi gayet dolu geçiyor. Fuarın ilk günü beklentimiz üstünde. Şuan ki durumuzda da maalesef üzücü kene vakaları görmeye başladık. Sinek ve Sivrisinek kovucu ürünümüzün kene kovucu ürüne revize yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bazı etken maddelerimiz özellikle keneleri uzaklaştıran keneleri kovan onları solunum yolları zarar veren ortamdan uzaklaşmasını sağlayan birkaç etken yağ var. Bu etken yağları Teknopark da geliştirdik. Piyasa sunmaya hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığında gerekli izinler yapılıyor. Çok yakın sürede kene kovucu bir çok aktar ve eczanede kozmetik zincirler ve online mağazalarda tüketicilerimizle buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

2024 yılına göre ilk 5 ayda yüzde 25 büyüdüklerini belirten Karataş, "Aynı şekilde kene kovucu gibi haşere kovucu ürünümüzde birçok böceğin ortamdan uzaklaşmasını sağlıyor. Bu ürünlerimizde diğer ürünlerimiz gibi bitkisel bir üründür. Tüketiciye asla bir zararı olmaz. Uyku spreyimiz online kanallarda ürünlerimizi kategori birinciyiz. Uyku yastık spreyimizi ABD (Amerika Birleşik Devleti) gezimde keşfettim. Amerika’da ve Avrupa çok satan bir ürün olduğunu gördük. Türkiye ilk getiren şirketlerden birisiyiz. Uyku spreyinde lavanta yağı içeriyor. Lavanta yağında bir madde var. Melatonin hormonu salgılıyor. Beyinde melatonin hormonu salgılandığında insan kendini daha konforlu, rahat bir şekilde uykuya dalıyor. Maliyet artırmadan ürün kalitesini daha katma değer haline getirdik. Yurtiçi ve yurtdışına pazarlıyoruz. 2024 yılına göre ilk 5 ayımızda yüzde 25 büyük. Cirosal ve satış adetleriyle büyüdüğümüz görüyoruz. 2025 yılında yeni fabrikamızda 50 milyon lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Günlük üretim kapasitemizi 100 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu da aylık 2.5 milyon adet bitmiş ürün anlamına geliyor" dedi.